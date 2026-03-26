தஞ்சாவூர்

விஜய் பாடலுக்கு நடனமாடிய தலைமை ஆசிரியை பணியிடை நீக்கம்!

விஜய் பாடலுக்கு நடனமாடியதால் தலைமை ஆசிரியை மீது நடவடிக்கை..

நடனமாடிய தலைமை ஆசிரியை

Updated On :26 மார்ச் 2026, 6:29 am

விஜய் பாட்டிற்கு நடனமாடிய அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவோணம் அருகே பின்னையூரை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணவேணி (58). இவர் சங்கரநாதர்குடிக்காடு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருகிறார். மேலும் வெள்ளத்தேவன் விடுதி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியையாக இருந்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் ஒரத்தநாட்டில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இதில் கலந்து கொண்ட தலைமை ஆசிரியை கிருஷ்ண வேணி விழா மேடையில் விஜயின் பாடலுக்கு நடனமாடி உள்ளார்.‌ இவர் நடனம் ஆடிய விடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இதனையடுத்து பட்டுக்கோட்டை மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலர் மதியழகனுக்குத் தலைமை ஆசிரியை கிருஷ்ணவேணியை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

குற்றவாளிக்கு உதவிய தலைமைக் காவலா் பணியிடை நீக்கம்!

ராசிபுரம் நகராட்சி உதவி பொறியாளா் பணியிடை நீக்கம்

ஊராட்சி செயலா் பணியிடை நீக்கம்

பாலியல் புகாரில் சிக்கிய கமாண்டண்ட்டுக்கு உடந்தையாக செயல்பட்டதாக பெண் எஸ்ஐ பணியிடை நீக்கம்

வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

