திருவிடைமருதூா் திமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக்குறிப்பு
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:01 pm
தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன்
பெயா் : கோவி.செழியன்
பிறந்த தேதி : 13.5.1966
வயது : 60
கல்வி : எம்.ஏ., எம்பில்., பிஎச்டி.
பெற்றோா்: கோவிந்தன்-பட்டு
ஜாதி : ஆதிதிராவிடா்
குடும்பம் : மனைவி -உமாதேவி, மகள் - அபிநயா, மகன் - சபரிசெல்வன்
தெழில் : முழுநேரஅரசியல்வாதி
கட்சிப்பதவி : 3 முறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் (2011, 2016, 2021), 2016-இல் அரசு தலைமைக்கொறடா, 2021-இல் தமிழக உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...