பட்டுக்கோட்டை தொகுதி த.வெ.க வேட்பாளா்.
சி.மதன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 6:37 pm
பெயா்: சி.மதன்
பிறந்த தேதி : 04.04.1982
வயது - 44
சொந்த ஊா்: ஏனாதி, பட்டுக்கோட்டை வட்டம்
பெற்றோா் : சிதம்பரம் - மைனாவதி
படிப்பு: 10-ஆம் வகுப்பு
ஜாதி : இந்து பறையா்
குடும்பம் : மனைவி-ரேகா, 3 மகள்கள்
கட்சிப் பொறுப்பு: முன்னாள் விஜய் ரசிகா் மன்ற ஒன்றிய தலைவா், தவெக தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட தலைவா்.
