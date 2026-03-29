பட்டுக்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!
பட்டுக்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!
திமுக வேட்பாளா் கா. அண்ணாதுரை.
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:48 pm
திமுக வேட்பாளா் கா. அண்ணாதுரை.
பெயா்: கா. அண்ணாதுரை
பிறந்த தேதி : 28.04.1957
வயது : 69
படிப்பு: பிஎஸ்சி.,பிஎல்.,
பெற்றோா்: காசிநாதன்-ஞானசக்தி
ஜாதி : வேளாளா்
குடும்பம்: மனைவி- ராஜலெட்சுமி, மகன்-காசிராஜன், மகள்-சத்யா
கட்சிப் பொறுப்பு : ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்ட திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளராக பதவி வகித்தவா். பொதுக்குழு உறுப்பினராக இருந்தவா்.
முன்னாள் தஞ்சை தெற்கு மாவட்டச் செயலாா்.
பதவி: 1989, 2021 ஆகிய தோ்தல்களில் வென்று சட்டப்பேரவை உறுப்பினரானாா்.
