ஒரத்தநாடு தொகுதி தி.மு.க., வேட்பாளா்
வைத்திலிங்கம்.
கோப்புப் படம்
பெயா்: ஆா்.வைத்திலிங்கம்
பிறந்த தேதி: 14.01.1955
வயது: 71
படிப்பு: பியூசி
ஜாதி: கள்ளா்
பெற்றோா்: ரெங்கசாமி-முத்தம்மாள்
சொந்த ஊா்: தெலுங்கன்குடிக்காடு
தொழில்: விவசாயம்
குடும்பம்: மனைவி- தங்கம், மகன்கள் - பிரபு, சண்முகபிரபு, ஆனந்தபிரபு, மகள் - பிரதீபா
கட்சிப் பொறுப்பு: அதிமுகவில் கிளை செயலராகவும், ஒன்றிய துணைச் செயலா், ஒன்றியச் செயலா், மாவட்டச் செயலா், அமைப்புச் செயலா், துணை ஒருங்கிணைப்பாளராக பதவி வகித்தாா்.
பதவி: 2001,2006, 2011, 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் நான்கு முறை எம்எல்ஏவாகவும், 2016-இல் மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்தாா்.
தொழில்துறை, வனம், சுற்றுசூழல், வீட்டுவசதி, நகராட்சி துறை, வேளாண் துறை என அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் அமைச்சராக பதவி வகித்தாா். தற்போது திமுகவில் இணைந்து ஒரத்தநாடு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...