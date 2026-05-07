புதுவை காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம் பதவி விலகல்!

புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் வைத்திலிங்கம் தேர்தல் தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.
புதுச்சேரியில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், திமுக மற்றும் விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து 16 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி ஊசுடு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட புதுவை காங்கிரஸ் தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான வைத்திலிங்கம், என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைவரும், தற்போதைய முதல்வருமான என். ரங்கசாமியிடம் தோல்வியடைந்தார்.
இந்த நிலையில், தேர்தல் தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்று புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாகக் கூறி, அக்கட்சியின் தலைமைக்கு இன்று (மே 7) வைத்திலிங்கம் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை அனுப்பிவைத்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட வைத்திலிங்கம் புதுச்சேரி மக்களவை உறுப்பினராகப் பதவி வகித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Puducherry Congress Party President Vaithilingam has resigned from his post.
