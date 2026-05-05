Dinamani
இன்று மாலை கொளத்தூர் செல்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!நாளை ஆளுநரைச் சந்திக்க விஜய் நேரம் கேட்பு!தவெக சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவரானார் விஜய்! முதல்வராகிறார்!3 கட்சிகளில் போட்டியிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வெற்றி!யார் இந்த ரத்தன் பண்டிட்? விஜய்யின் பெரும் வெற்றியை முன்கணித்தவர்?117! பேரவையில் பெரும்பான்மை பெற என்ன செய்யப் போகிறார் விஜய்? தவெக உறுப்பினர்களை சென்னையில் தங்க வைக்க திட்டமா?இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
தமிழ்நாடு

தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவா?

காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்...

News image

விஜய் | ராகுல் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 மே 2026, 4:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் தொடர்பான அடுத்தகட்ட முடிவுகளை எடுக்க தேசிய தலைமைக்கே அதிகாரம் என காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில் தவெக (தனிப்பெரும்பான்மை இன்றி) 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆட்சியமைக்க காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இன்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் 2 முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.

சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் தலைவர், யாருக்கு ஆதரவு உள்ளிட்டவை குறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை முடிவு செய்யும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுபற்றி காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

"நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளர் நிவேதித் ஆல்வா முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் இரண்டு முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் தேர்வு மற்றும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான இறுதி முடிவுகளை எடுக்க அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு அதிகாரம் வழங்கி, ஒருமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக இன்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் பங்கேற்கவில்லை.

கேரளத்தில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது குறித்தும் அதேபோல தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பதிவிட்டிருந்தார். இதில் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பதிவை ராகுல் 'பின்(pin) செய்து வைத்திருந்தது' வைரலானது. தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்க வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாகவே கூறப்படுகிறது.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் மயிலாடுதுறை, மேலூர், விளவங்கோடு, குளச்சல், கிள்ளியூர் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Congress Support for TVK, AICC Will Decide: Congress MLA meeting resolutions

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தமிழகத்தில் திமுக, கேரளத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி! மற்ற மாநிலங்களில்? கார்கே பேட்டி

தமிழகத்தில் திமுக, கேரளத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி! மற்ற மாநிலங்களில்? கார்கே பேட்டி

தவெகவுடன் காங்கிரஸ் துணைநிற்கிறதா? விஜய்க்கு கடும் கண்டனம்!

தவெகவுடன் காங்கிரஸ் துணைநிற்கிறதா? விஜய்க்கு கடும் கண்டனம்!

உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! விஜய்

உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! விஜய்

வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு