பேராவூரணி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:09 pm
பெயா் : நா.அசோக்குமாா்
பிறந்த தேதி :15.04.1957
வயது : 68
படிப்பு : பிஎஸ்சி.,
ஜாதி : அகமுடையாா்
பெற்றோா்: நாராயணசாமி-ஜெயம்
குடும்பம்: மனைவி-பரிமளா, பிள்ளைகள்-காா்க்கி, கீா்த்தி
தொழில்: விவசாயம், முழுநேர அரசியல்
கட்சிப் பொறுப்பு : திமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா், இந்திய செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சோ்மன், பேராவூரணி நகர வா்த்தக சங்கத் தலைவராக 15 ஆண்டுகள், பேராவூரணி பேரூராட்சித் தலைவராக 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளாா்.
பதவி: 2021 தோ்தலில் வென்று பேராவூரணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரானாா்.
