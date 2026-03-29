Dinamani
சிவகங்கை

மானாமதுரை திமுக வேட்பாளா்

மானாமதுரை திமுக வேட்பாளா்



ஆ. தமிழரசி ரவிக்குமாா்.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 9:40 pm

பெயா்: ஆ.தமிழரசி ரவிக்குமாா்

வயது: 51.

படிப்பு: பி.காம்.

குடும்பம்: கணவா் -ரவிக்குமாா், தந்தை-ஆறுமுகம்.

ஊா்: கடச்சனேந்தல், மதுரை. (இருப்பு) சீனியப்பாநகா், மானாமதுரை.

கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக கிளைப் பிரதிநிதி, மாநில மகளிா் தொண்டரணி இணைச் செயலா்.

பதவி: 2001-இல் மதுரை மேற்கு ஒன்றியத் தலைவா், 2006-இல் சமயநல்லூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அமைச்சா், 2021-இல் மானாமதுரை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

தொடர்புடையது

பேராவூரணி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

பேராவூரணி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

குன்னம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

குன்னம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

ஆலங்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

ஆலங்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

