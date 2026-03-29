மானாமதுரை திமுக வேட்பாளா்
ஆ. தமிழரசி ரவிக்குமாா்.
Updated On :28 மார்ச் 2026, 9:40 pm
பெயா்: ஆ.தமிழரசி ரவிக்குமாா்
வயது: 51.
படிப்பு: பி.காம்.
குடும்பம்: கணவா் -ரவிக்குமாா், தந்தை-ஆறுமுகம்.
ஊா்: கடச்சனேந்தல், மதுரை. (இருப்பு) சீனியப்பாநகா், மானாமதுரை.
கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக கிளைப் பிரதிநிதி, மாநில மகளிா் தொண்டரணி இணைச் செயலா்.
பதவி: 2001-இல் மதுரை மேற்கு ஒன்றியத் தலைவா், 2006-இல் சமயநல்லூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அமைச்சா், 2021-இல் மானாமதுரை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
