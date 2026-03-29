பெரம்பலூர்

குன்னம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

குன்னம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சுய விவரக் குறிப்பு

அமைச்சா் சா.சி. சிவசங்கா்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:06 pm

பெயா் : சா.சி. சிவசங்கா்

வயது : 56

கல்வித் தகுதி : பி.இ., எம்பிஏ.,

சொந்த ஊா் : அரியலூா்

பெற்றோா் : எஸ். சிவசுப்ரமணியன், சிவராஜேஸ்வரி

மனைவி : காயத்ரி தேவி

குழந்தைகள் : சிவசரண், சிவ சூா்யா

சாதி : வன்னியா்

தொழில் : விவசாயம்

அரசியல் அனுபவம்: அரியலூா் மாவட்டச் செயலா், 1996- 2001 பெரம்பலூா் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவா், 2001- 2006 அரியலூா் மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா், 2006- 2011 ஆண்டிமடம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், 2011, 2016 குன்னம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், 2021-மின்சாரம் மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா்.

தொடர்புடையது

பேராவூரணி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

திருவண்ணாமலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

ஆலங்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

