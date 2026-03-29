குன்னம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!
அமைச்சா் சா.சி. சிவசங்கா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:06 pm
பெயா் : சா.சி. சிவசங்கா்
வயது : 56
கல்வித் தகுதி : பி.இ., எம்பிஏ.,
சொந்த ஊா் : அரியலூா்
பெற்றோா் : எஸ். சிவசுப்ரமணியன், சிவராஜேஸ்வரி
மனைவி : காயத்ரி தேவி
குழந்தைகள் : சிவசரண், சிவ சூா்யா
சாதி : வன்னியா்
தொழில் : விவசாயம்
அரசியல் அனுபவம்: அரியலூா் மாவட்டச் செயலா், 1996- 2001 பெரம்பலூா் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவா், 2001- 2006 அரியலூா் மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா், 2006- 2011 ஆண்டிமடம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், 2011, 2016 குன்னம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், 2021-மின்சாரம் மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா்.
