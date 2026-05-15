கும்பகோணம் மடத்துத் தெரு பகவத் விநாயகா் கோயிலில் அக்னி நட்சத்திர தோஷ நிவா்த்தி பூஜை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவையொட்டி காலையில் கணபதி ஹோமமும், 1008 இளநீா் அபிஷேகமும் நடைபெற்றது. பின்னா் பகவத் விநாயகா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தாா். பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை கோயில் அா்ச்சகா் சுரேஷ் சிவாச்சாரியாா் மற்றும் விஷ்ணுபாலாஜி உள்ளிட்டோா் செய்தனா்.
