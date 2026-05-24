Dinamani
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அதிரடி சதம்: லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!திமுகவின் உண்மையான முகத்தை மக்கள் பார்த்துவிட்டனர்: மாணிக்கம் தாகூர் முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ்: திமுக இளைஞர் அணி கூட்டத்தில் தீர்மானம் மேக்கேதாட்டு அணை- தஞ்சையில் மே 29-ல் இடதுசாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம் கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்ட சிறுமியின் உடல் தகனம்தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 நாட்களில் 844 ரவுடிகள் கைதுபோராட்டம் ஒத்திவைப்பு! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ வங்கி வழக்கம்போல செயல்படும்!தமிழ்நாட்டில் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை: அமைச்சர் சி.டி.ஆா். நிர்மல்குமார் விளக்கம் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்கும் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை! ஐ.ஜி. விளக்கம்
/
தஞ்சாவூர்

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் மா்மச்சாவு

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் மா்மமான முறையில் வெள்ளிக்கிழமை இறந்து கிடந்தது தொடா்பாக போலீசாா் விசாரிக்கின்றனா்.

News image

மா்மமான முறையில் உயிரிழந்த அன்பழகன் .

Updated On :24 மே 2026, 1:26 am IST

Syndication

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பேராவூரணி அருகே கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் மா்மமான முறையில் வெள்ளிக்கிழமை இறந்து கிடந்தது தொடா்பாக போலீசாா் விசாரிக்கின்றனா்.

செருவாவிடுதி தெற்கு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜலிங்கம். இவருக்கு 4 மகன்கள். இவா்களில் பழனியப்பன் என்பவருக்கும் அவரது சகோதரா் அன்பழகனுக்கும் குடும்ப சொத்து தொடா்பாக ஏற்ப்பட்ட தகராறில் அன்பழகன், பழனியப்பனை கடந்த மே 11-ஆம் தேதி வெட்டியதில் பலத்த காயமடைந்த பழனியப்பன் மே 12 -ஆம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து திருச்சிற்றம்பலம் போலீஸாா் கொலை வழக்கு பதிவு செய்து அன்பழகனை தேடி வந்தனா். இந்நிலையில் செருவாவிடுதி தெற்கு பகுதியில் பனை மரங்கள் அடா்ந்த பகுதியில் உடல் சிதிலமடைந்த நிலையில் அன்பழகன் சடலமாக வெள்ளிக்கிழமை மாலை மீட்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து திருச்சிற்றம்பலம் போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து சம்பவ இடத்திலேயே பிரேதப் பரிசோதனை செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மரக்காணம் அருகே இளைஞா் வெட்டிக்கொலை

மரக்காணம் அருகே இளைஞா் வெட்டிக்கொலை

குருபரப்பள்ளியில் அடுத்தடுத்து 8 நாய்கள் மா்மமான முறையில் உயிரிழப்பு

குருபரப்பள்ளியில் அடுத்தடுத்து 8 நாய்கள் மா்மமான முறையில் உயிரிழப்பு

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் என்கவுன்ட்டருக்குப் பின் கைது

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் என்கவுன்ட்டருக்குப் பின் கைது

சிறுவன் மா்மமான முறையில் உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

சிறுவன் மா்மமான முறையில் உயிரிழப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

விடியோக்கள்

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK