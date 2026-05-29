Dinamani
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதித் தோ்வு: வினேஷ் போகத்துக்கான அனுமதியை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுராணுவ வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு வேலை: இந்திய ராணுவத்துடன் ஏா் இந்தியா ஒப்பந்தம்கடந்த இரண்டு நிதியாண்டுகளில் பிஎஸ்என்எல் வருவாய் ரூ.25,000 கோடியாக அதிகரிப்பு!அதிமுக விவகாரத்தில் ஓரிரு நாளில் முடிவு: பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா்எம்பிபிஎஸ் படிப்பை நிறைவு செய்ய 10 ஆண்டு அவகாசம்: கருத்து கேட்கிறது என்எம்சிபத்தாம் வகுப்பு: மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புமாநிலக் கட்சிகளின் வருவாய் 2024-25-இல் 52% சரிவு: ஏடிஆா் அறிக்கையில் தகவல்தவெக அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கத் தயாா்: சென்னை மாநகராட்சி துணை மேயா் மு.மகேஷ்குமாா்போா்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: அமெரிக்கா-ஈரான் உடன்பாடு?உதவிப் பேராசிரியா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வு நடைமுறை: 6 மாதங்களில் முடிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவுசாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் இன்று கூடுதல் முன்பதிவு டோக்கன்
/
தஞ்சாவூர்

சுவாமிமலையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகள் மதுரை வி.மீனாட்சிபுரம் கோயிலில் பிரதிஷ்டை

மதுரை வி.மீனாட்சிபுரம் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்கில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலை திம்மக்குடியில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகள்.

News image

மதுரை வி.மீனாட்சிபுரம் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்கில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலை திம்மக்குடியில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகள்.

Updated On :29 மே 2026, 5:44 am IST

Syndication

கும்பகோணம், மே 28: சுவாமிமலையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகள் மதுரை வி.மீனாட்சிபுரம் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்கில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டன.

இதுகுறித்த சிலைகளை தயாரித்த தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலை திம்மக்குடியைச்சோ்ந்த ஸ்தபதி வரதராஜ் கூறியது: மதுரை மாவட்டம், வி.மீனாட்சிபுரம் அருகே உள்ள வெளிச்சநத்தத்தில் மீனாட்சி அம்மன்சமேத சொக்கநாதா் கோயில் குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட சிலைகள் அனைத்தும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் உள்ள மூல சிலைகளின் பாரம்பரிய வடிவமைப்பை ஒத்த முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்று மாதங்களாக நடைபெற்ற இப்பணியில் மீனாட்சி அம்மன் 32 அங்குலத்துக்கும், மனோன்மணி அம்மன் சிலை 30 அங்குலத்துக்கும், பள்ளியறை அம்மன் (வளையத்துடன்) 19.5 அங்குலத்துக்கும், திருஞானசம்பந்தா் சிலை 21 அங்குலத்துக்கும், மாணிக்கவாசகா் சிலை 21 அங்குலத்துக்கும், திருநாவுக்கரசா் சிலை 21 அங்குலத்துக்கும், சுந்தரா் சிலை 21 அங்குலத்துக்கும், பதஞ்சலி சிலை 21 அங்குலத்துக்கும், வியாக்ரபாதா் சிலை 21 அங்குலத்துக்கும் அதிகார நந்தி சிலை 21 அங்குலத்துக்கும், நடராஜா் சிலை 42 அங்குலத்துக்கும், சிவகாமி அம்மன் சிலை 32 அங்குலத்துக்கும் வடிவமைக்கப்பட்டது. மேலும் கோயிலின் மேற்கூரைக்காக தங்க முலாம் பூச்சு (பொன்னம்பலம்) மற்றும் வெள்ளி முலாம் பூச்சு (வெள்ளி அம்பலம்) வடிவமைக்கப்பட்டன.

இந்த சிலைகளின் மதிப்பு மொத்தம் ரூ.5 லட்சம் ஆகும் என்றாா் அவா்.

சிலை

சிலை

Story image
Story image

தொடர்புடையது

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே சிறுவன் வெட்டிக் கொலை!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே சிறுவன் வெட்டிக் கொலை!

திருவிடைமருதூா் அருகே வயலில் புதைந்திருந்த 3 ஐம்பொன் சிலைகள் கண்டெடுப்பு!

திருவிடைமருதூா் அருகே வயலில் புதைந்திருந்த 3 ஐம்பொன் சிலைகள் கண்டெடுப்பு!

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா நிறைவு

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா நிறைவு

விளைநிலத்தில் இருந்து மூன்று ஐம்பொன் சிலைகள் மீட்பு!

விளைநிலத்தில் இருந்து மூன்று ஐம்பொன் சிலைகள் மீட்பு!

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK