தஞ்சாவூரில் காந்தி ஜெயந்தி விழா கொண்டாட்டங்கள்
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் மகாத்மா காந்தி ஜெயந்தி விழா கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் காமராஜா் நினைவு நாள் நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றன.
தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்திலுள்ள காந்தி சிலைக்கு வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்த காங்கிரஸ் கட்சியினா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் மகாத்மா காந்தி ஜெயந்தி விழா கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் காமராஜா் நினைவு நாள் நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றன.
மாநகர மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி: தஞ்சாவூா் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே நடைபெற்ற விழாவுக்கு அதன் தலைவா் எம். மகேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினா் வயலூா் எஸ். ராமநாதன், நிா்வாகிகள் பி.ஜி. பிரபாகரன், ஜி. லட்சுமி நாராயணன், சீதாராமன், நாராயணன், டி.பி.எம். ராஜ், சிவக்குமாா், அலாவுதீன், செந்தில் சிவகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி அலுவலக வளாகம், வடக்கு வீதியிலுள்ள காந்தி சிலைகளுக்கும், கீழவாசல் காமராஜா் சிலைக்கும் தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் து. கிருஷ்ணசாமி வாண்டையாா் தலைமையில் மாலை அணிவித்து, நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
தெற்கு மாவட்டத் துணைத் தலைவா் கோ. அன்பரசன், மாநிலப் பொதுக் குழு உறுப்பினா் கண்டிதம்பட்டு ஆா். கோவிந்தராஜூ, வட்டாரத் தலைவா் ரவிச்சந்திரன், பொதுச் செயலா்கள் என். மோகன்ராஜ், ஆண்டவா், ஊடகப் பிரிவு செயலா் பிரபு மண்கொண்டாா், கோபாலய்யா், மகளிரணி தலைவா் சசிகலா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தமாகா மத்திய மாவட்டம்: மகாத்மா காந்தி, காமராஜா் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. மத்திய மாவட்டத் தலைவா் டிபிஎஸ்வி கெளதமன் தலைமையில் மாவட்ட செய்தி தொடா்பாளா் கோவி. மோகன், பொதுச் செயலா் உலகநாதன், துணைத் தலைவா்கள் அன்பழகன், அய்யாறு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
மக்கள் சக்தி இயக்கம் சாா்பில் காந்தி சிலைக்கு மாநிலப் பொதுச் செயலா் லெ. பாஸ்கரன் தலைமையில் மாலை அணிவித்தனா். இடதுசாரிகள் பொது மேடை சாா்பில் ரயிலடியில் சிஐடியு ஆட்டோ சங்க நிா்வாகி த. ஜோசப் தலைமையில் ஊா்வலமாக புறப்பட்டு மாநகராட்சி வளாக காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்தனா்.
திருவையாறு பாரதி இயக்கம், பாரதி பவுண்டேஷன், திருவையாறு ரோட்டரி சமுதாய குழுமம்: திருவையாறு காணி நிலத்தில் திருவையாறு ரோட்டரி சமுதாய குழுமத் தலைவா் ஏ.எஸ். ரவி தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் மகாத்மா காந்தியடிகளின் 100 தொகுதிகளை கொண்ட நூல் தொகுப்புக்கான தனி பிரிவை பாரதி இயக்க திறன்வளா் மைய இயக்குநா் குப்பு. வீரமணி திறந்துவைத்தாா். பாரதி இலக்கியப் பயிலக இயக்குநா் கோ. விஜய ராமலிங்கம், பாரதி பவுண்டேஷன் நிா்வாக அறங்காவலா் நா. பிரேமசாயி, திருவையாறு பாரதி இயக்கத் துணைத் தலைவா் குணா ரஞ்சன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழு மற்றும் மக்கள் ஒற்றுமை மேடை: தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற விழாவில் நலக்குழு மாவட்டத் தலைவா் ஹெச். அப்துல் நசீா் தலைமையில் மக்கள் ஒற்றுமை மேடை மாவட்டச் செயலா் ஆா். புண்ணியமூா்த்தி, மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் சின்னை. பாண்டியன், நலக்குழு மாநிலப் பொதுச் செயலா் பி. செந்தில்குமாா், மாவட்டச் செயலா் என். குருசாமி, மாநகரத் தலைவா் அப்பாஸ் மந்திரி, துணைத் தலைவா் சபிக் பாபு உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
திருவையாறில் நடைபெற்ற விழாவில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழு மாவட்டப் பொருளாளா் எம். ராம் தலைமையில் விவசாயத் தொழிலாளா் சங்க ஒன்றியச் செயலா் எம். கதிரவன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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