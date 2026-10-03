பெருமாள் கோயில்களுக்கு ஆன்மிக சுற்றுலா புதிய பேருந்து சேவை தொடக்கம்!
கும்பகோணம் பகுதியில் உள்ள பெருமாள்கோயில்களுக்கு ஆன்மிக சுற்றுலாவுக்காக புதிய பேருந்து சேவையை நிா்வாக இயக்குநா் வி.தட்சிணாமூா்த்தி சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
கும்பகோணம் பகுதியில் உள்ள பெருமாள்கோயில்களுக்கு செல்லும் ஆன்மிக சுற்றுலா பேருந்தை சனிக்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த கும்பகோணம் அரசு போக்குவரத்து கழக நிா்வாக இயக்குநா் வி.தட்சிணாமூா்த்தி.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் பகுதியில் உள்ள பெருமாள்கோயில்களுக்கு ஆன்மிக சுற்றுலாவுக்காக புதிய பேருந்து சேவையை நிா்வாக இயக்குநா் வி.தட்சிணாமூா்த்தி சனிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
கும்பகோணத்தில் அண்மையில் நவக்கிரகங்களுக்கு ஆன்மிக சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதற்கு பொதுமக்களிடம் வரவேற்பு உள்ளதால் அதனைத் தொடா்ந்து வைணவ திவ்ய தேச ஆன்மிக சுற்றுலா பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டது. இதை கும்பகோணம் அரசு போக்குவரத்துக் கழக நிா்வாக இயக்குநா் வி.தட்சிணாமூா்த்தி சனிக்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் கூறுகையில், வாரம்தோறும் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் காலை 5 மணிக்கு புறப்பட்டு சீா்காழி தாடாளன் பெருமாள் கோயில், திருவெள்ளக்குளம் அண்ணன் பெருமாள் கோயில், திருநகரி கல்யாண ரங்கநாதா் கோயில், திருமணிக்கூடம் வரதராஜா் பெருமாள் கோயில், வைகுண்ட விண்ணகரம் வைகுண்டநாதா் கோயில், திருநாங்கூா் வான்புருசோத்தமன் கோயில், செம்பொன் செய் திருக்கோயில், திருத்தெற்றியம்பலம் பள்ளிகொண்ட பெருமாள் கோயில், அரிமேய விண்ணகரம் குடமேடு கூத்தா் கோயில், மணிமாட கோயில் நாராயண பெருமாள் கோயில், திரு இந்தளூா் பரிமள ரங்கநாத சுவாமி கோயில், சேங்கனூா் சீனிவாச பெருமாள் கோயில், நாச்சியாா்கோவில் சீனிவாச பெருமாள் கோயில், கும்பகோணம் சாரங்கபாணி கோயில்களுக்கு சென்று இரவு 8 மணிக்கு கும்பகோணம் திரும்புகிறது என்றாா்.
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