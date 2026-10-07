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ஆற்றில் குளித்த இளைஞா் மாயம் 5-ஆவது நாளாக தேடும் பணி

தஞ்சாவூா் அருகே ஆற்றில் குளித்தபோது தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு மாயமான இளைஞரை தீயணைப்பு வீரா்கள் கடந்த 5 நாள்களாக தேடி வருகின்றனா்.

சேசானந்தன்

Published On :

தஞ்சாவூா் அருகே ஆற்றில் குளித்தபோது தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு மாயமான இளைஞரை தீயணைப்பு வீரா்கள் கடந்த 5 நாள்களாக தேடி வருகின்றனா்.

தஞ்சாவூா் மேல வீதியைச் சோ்ந்தவா் விஸ்வநாதன் மகன் சேசானந்தன் (21). இவா் பிளஸ் 2 முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே வேதம் படித்து வந்தாா். இந்நிலையில் அக். 2-ஆம் தேதி மாலை தனது நண்பா்களுடன் தென்பெரம்பூா் வெட்டாற்றில் குளிப்பதற்காகச் சென்றாா். ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த இவா் நீரில் மூழ்கியதால், அடித்துச் செல்லப்பட்டாா்.

தகவலறிந்த நடுக்காவேரி காவல் நிலையத்தினா், திருக்காட்டுப்பள்ளி தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று தேடினா். தொடா்ந்து, 5-ஆவது நாளாக அரசூா் பகுதியில் தீயணைப்பு வீரா்கள் தேடியும் சேசானந்தனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

இது குறித்து நடுக்காவேரி காவல் நிலையத்தினா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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