வனவிலங்குகளைப் பாதுகாக்கும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பாராட்டு
வனவிலங்குகளைப் பாதுகாக்கும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தது குறித்து...
தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வனவிலங்குளைப் பாதுகாக்கும் தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கான பாராட்டு விழாவில் தஞ்சாவூா் ஈவெட் தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவன நிறுவனா் ஆா். சதீஷ்குமாரை பாராட்டி, விருது வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி.
தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில், வன விலங்குகள் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாப்பதில் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிய தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பாளா்கள், அரசுத்துறை அலுவலா்கள் மற்றும் கிராம சமூகங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஊக்கத்தொகை மற்றும் பாராட்டு நினைவுப் பரிசுகளை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.
வனவிலங்கு வார விழாவையொட்டி, மாவட்ட வனக்கோட்டம் சாா்பில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் வன உயிரின பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தியதற்காக பள்ளிக் கல்வித்துறை முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் வெ. பேபி, சுற்றுச்சூழல் துறை மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் வேதா, கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இணை இயக்குநா் ச. தெய்வவிருதம் உள்ளிட்டோா் பாராட்டப்பட்டனா்.
மேலும், வன உயிரினங்கள் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்களின் பாதுகாப்புப் பணிகளில் சிறப்பாக பங்களித்து வரும் ஓம்காா் பவுன்டேஷன், பால்க் பே சென்டா், தஞ்சாவூா் ஈவெட் ஆகிய தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வன அலுவலா் கே. காா்த்திகேயனி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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