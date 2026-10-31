மாணவா்களுக்கு கல்விக்கடன் உதவிகள்: அமைச்சா் ர.வினோத் வழங்கினாா்
கும்பகோணத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் மாணவா்களுக்கு கல்விக்கடன் உதவிகளை வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் வழங்கினாா்.
கும்பகோணம் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் சீனிவாச ராமானுஜன் மைய கூட்டரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கல்விக்கடன் வழங்கும் விழாவில் மாணவா்களுக்கு காசோலைகளை வழங்கிய அமைச்சா் ர.வினோத், உடன் ஆட்சியா் இரா.ரேவதி உள்ளிட்டோா்.
கும்பகோணத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் மாணவா்களுக்கு கல்விக்கடன் உதவிகளை வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் வழங்கினாா்.
கும்பகோணம் சாஸ்த்ரா நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகம் சீனிவாச ராமானுஜன் மைய வளாக கூட்டரங்கில் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் முன்னோடி வங்கி இணைந்து நடத்தும் கல்விக் கடன் வழங்கும் விழாவில் மாணவ, மாணவியா்க்கு கல்விக் கடன்களை ஆட்சியா் இரா.ரேவதி முன்னிலையில் வழங்கிய அமைச்சா் ர.வினோத் பேசியதாவது:
மொத்தம் ரூ.1,179 கோடி மதிப்பிலான வங்கி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 934 விண்ணப்பங்கள் ரூ. 53.34 கோடி மதிப்பிலான கல்விக்கடன், தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் வங்கிகள் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 459 விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளன. இந்த நிதியாண்டில் 2,000 மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி கடன் வழங்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உயா்கல்வி பயில விரும்பும் மாணவ, மாணவிகள் வித்யாலட்சுமி என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்து கல்வி கடன் வசதியை பெற்று பயன்பெற வேண்டும் என்றாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கும்பகோணம் மாநகராட்சி ஆணையா் கே.எம்.சுதா, கும்பகோணம் கோட்டாட்சியா் வி.எம்.திருமலை, முன்னோடி வங்கியான இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியின் முதன்மை மண்டல மேலாளா் வெங்கடசுப்பிரமணியன், இந்தியன் வங்கியின் மண்டல மேலாளா் சுப்பிரமணியன், முன்னோடி வங்கி மேலாளா் திரு.ர.பிரதீப் கண்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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