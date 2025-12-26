கரூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நகரத்தாா் சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற பிள்ளையாா் நோன்பு விழாவில் ஒரு கிலோ உப்பு ரூ.26 ஆயிரத்துக்கு ஏலம் போனது.
கரூரில் நகரத்தாா்கள் சங்கத்தின் சாா்பில் 39-ஆவது பிள்ளையாா் நோன்பு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. அழகம்மை மண்டபத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகா் சிலையின் முன் திரட்டுப்பால் , இளைமாவு விளக்கு கருப்பட்டி பணியாரம், கடலை உருண்டை, எள் உருண்டை கண்ணுப்பிள்ளைப்பூ ஆவாரம்பூ வைக்கப்பட்டு பூஜை நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து வழிபாட்டுக்கு வைத்திருந்த உப்பு, தேங்காய், வாழைப்பழம், சா்க்கரை, கற்கண்டு, சட்டை, ஸ்கூல் பேக், மணமாலை, குபேரன், விளக்கு, பிள்ளையாா் உள்ளிட்ட 25 பொருள்கள் ஏலம் விடப்பட்டது. இதில், அதிகபட்சமாக ஒரு கிலோ உப்பு ரூ,26 ஆயிரத்துக்கு ஏலம் போனது. அனைத்துப் பொருள்களும் மொத்தம் ரூ.1.70 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், சங்கத்தின் செயலா் மேலை. பழநியப்பன், தலைவா் செந்தில்நாதன், பொருளாளா் குமரப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.