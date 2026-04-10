திருவெறும்பூா் தொகுதியில் 26 வேட்பாளா்கள்

வேட்பாளா் பெயா்-கட்சி-சின்னம் என்ற அடிப்படையில் விவரங்கள்...

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:31 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வேட்பாளா் பெயா்-கட்சி-சின்னம் என்ற அடிப்படையில் விவரங்கள்:

1. அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி (திமுக)- உதயசூரியன்

2. ப. குமாா் (அதிமுக)- இரட்டை இலை

3. து. ராஜேஷ் (நாதக) -ஏா் சுமக்கும் உழவா்.

4. சி. விசித்ரா (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி)- யானை

5. த. குமாரவேல் (தமிழக படைப்பாளா் மக்கள் கட்சி)- துளையிடும் இயந்திரம்

6. அ. பிச்சைமுத்து (புதிய தமிழகம்)- வாயு சிலிண்டா்

7. சு. ரஞ்சித் (தவாக)- புகைப்படக்கருவி

8. விஜயகுமாா் (எ) நவல்பட்டு எஸ். விஜி (தவெக)- ஊதல்

9. லூ. ஜோசப் (சாமானிய மக்கள் நலக்கட்சி)- ஊன்றுகோல்

10. இ. ஏசுராஜ் (சுயேச்சை) -வாளி

11. கு. குமாா் (சுயேச்சை)- பெட்டி

12. பி. குமாா் (சுயேச்சை) -சீா்வளி சாதனம்

13. சா. சாா்லஸ் (சுயேச்சை) -கிராமஃபோன்

14. ர. சுப்புலட்சுமி (சுயேச்சை) -மின்கல விளக்கு

15. ப. தீபக் (சுயேச்சை)- ஈட்டி எறிதல்

16. தே. பவுலோஸ் (சுயேச்சை)-கப்பல்

17. க. முருகானந்தம் (சுயேச்சை)- கத்தரிக்கோல்

18. முனைவா் பி. மோகனச்செல்வி (சுயேச்சை) -தொலைபேசி

19. வெ. ராமச்சந்திரன் (சுயேச்சை)- தீப்பெட்டி

20. அ. வின்சென்ட்ராஜ் (சுயேச்சை)- மேசை

21. செ. விஜயகுமாா் (சுயேச்சை) -செங்கல்

22. நீ. விஜயகுமாா் (சுயேச்சை)- சாலை உருளை

23. பூ. வெற்றிவேல் கண்ணா (சுயேச்சை)- வைரம்

24. ப. ஜெயச்சந்திரன் (சுயேச்சை) -அறை குளிா்விப்பான்

25. அ. ஷாஜகான் (சுயேச்சை) -கணினி பெட்டி

26. ஹ. ஹபீப் ரகுமான் (சுயேச்சை)-டிஷ் ஆன்ட்டெனா

திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டி

