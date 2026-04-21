Dinamani
ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் கோடைத் திருநாள் விழா தொடக்கம்

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் பூச்சாற்று உற்ஸவம் எனும் கோடைத்திருநாள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. இதில் வெளிக்கோடை, உள்கோடை என தலா 5 நாள்கள் விழா நடைபெறும்.

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் வெளிக் கோடைத் திருநாளின் முதல் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை வெளிக்கோடை மண்டபத்தில் புஷ்பம் சாத்துப்படி கண்டருளி பக்தா்களுக்கு காட்சி அளித்த நம்பெருமாள்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் பூச்சாற்று உற்ஸவம் எனும் கோடைத்திருநாள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. இதில் வெளிக்கோடை, உள்கோடை என தலா 5 நாள்கள் விழா நடைபெறும்.

பல்வேறு சிறப்புடைய இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதத்தில் பூச்சாற்று உற்ஸவம் எனும் கோடைத்திருநாள் நடைபெறுவது வழக்கம்.

நிகழாண்டில் இந்தக் கோடைத் திருநாள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. இதில், வெளிக்கோடை திருநாள் ஏப். 21-ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) தொடங்கி வரும் 25-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

விழாவின் முதல் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்திலிருந்து மாலை 6.30 மணிக்கு புறப்பட்டு வெளிக்கோடை நாலுகால் மண்டபத்துக்கு இரவு 7.15 மணிக்கு வந்து சோ்ந்தாா். அங்கு நம்பெருமாள் புஷ்பம் சாத்துப்படி கண்டருளினாா். இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா். பின்னா் 8.30 மணிக்கு மேற்படி மண்டபத்திலிருந்து புறப்பட்டு 9 மணிக்கு மூலஸ்தானம் சென்று சோ்ந்தாா் நம்பெருமாள். கோடைத் திருநாளையொட்டி இரவு 8 மணிக்கு மேல் ஆரியபடாள் வாயிலில் பக்தா்களுக்கு அனுமதி கிடையாது.

வெளிக்கோடை விழாவின் 5-ஆம் நாளான வரும் 25-ஆம் தேதி ஸ்ரீராம நவமியையொட்டி நம்பெருமாள் சேரகுல வல்லி தாயாருடன் சோ்த்தி சேவையில் அா்ச்சுன மண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு சேவை சாதிக்கவுள்ளாா். இதைத் தொடா்ந்து, உள்கோடை திருநாள் ஏப்ரல் 26-ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப். 30-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை ஆணையா் செ. சிவராம்குமாா் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்து வருகின்றனா்.

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் பங்குனித் தேரோட்டம்

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் பங்குனித் தேரோட்டம்

சந்திரகிரகணம் இன்று ஸ்ரீரங்கம், திருவானைக்காவல் கோயில்களின் நடைஅடைப்பு

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் தெப்பத் திருவிழா பந்தக் காட்சியுடன் நிறைவு

இரட்டை பிரபை வாகனத்தில் நம்பெருமாள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

