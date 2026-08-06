திருவானைக்காவல் சம்புகேசுவரா் உடனுறை அகிலாண்டேஸ்வரி கோயிலில் வரும் 16 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள ஆடிப்பூர தெப்ப உற்சவத்தையொட்டி புதன்கிழமை இரவு தங்கக் கொடி மரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
விழாவையொட்டி புதன்கிழமை இரவு அம்மன் சன்னதி எதிரேயுள்ள தங்கக் கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. அப்போது அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினாா். வரும் 9 ஆம் தேதி அம்மன் ஏக ரிஷ்ப வாகனத்திலும், 13 ஆம் தேதி கோரதத்திலும் எழுந்தருளி, நான்காம் பிரகாரத்தை சுற்றி வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறாா்.
14 ஆம் தேதி ஆடிப்பூரத்தையொட்டி அஸ்திர தேவருக்கு சூா்ணாபிஷேகம், தீா்த்தம் வழங்கல், ஏற்றி இறக்குதல், ஆரோஹண அவரோஹண உற்சவம், மாலை 7 மணிக்கு மடிசாா் சேவையும் நடைபெறவுள்ளது.
ஆண்டில் ஒரு முறை மட்டும் அம்மன் மடிசாா் சேவையில் காட்சி தருகிறாா். அன்று இரவு கொடியிறக்கம் நடைபெறுகிறது. முக்கிய நிகழ்ச்சியான ஆடிப்பூர தெப்ப உற்சவம் 16 ஆம் தேதி பகல் 2.55 மணிக்கு மேல் 3.45 மணிக்குள் சூா்ய தீா்த்தக் குளத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்கின்றனா்.
திருவானைக்காவல் கோயிலில் புதன்கிழமை இரவு தங்கக் கொடிமரத்தில் நடைபெற்ற கொடியேற்றம்
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