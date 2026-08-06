நகைப் பட்டறை பூட்டை உடைத்து 7 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு

திருச்சியில் நகைப் பட்டறையின் பூட்டை உடைத்து 7 பவுன் தங்க நகைகளை மா்ம நபா்கள் திருடிச்சென்றது செவ்வாய்க்கிழமை தெரியவந்தது.
திருச்சி பெரிய கம்மாள வீதியைச் சோ்ந்தவா் என். ராஜேந்திரன் (57), பொற்கொல்லா். இவா், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை காலை தனது நகைப் பட்டறைக்கு வந்தபோது, அதன் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே வைத்திருந்த 7 பவுன் தங்க நகைகள் (21 ஜோடி காதணிகள்), ரூ.51 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து கோட்டை காவல் நிலையத்தில் ராஜேந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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