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திருச்சி

துறையூா் குப்பை கிடங்கில் தீ புகையால் பொதுமக்கள் அவதி

துறையூரில் வெங்கடேசபுரம் குப்பைக் கிடங்கில் செவ்வாய்க்கிழமை திடீரென தீப்பற்றியதால் உண்டான புகையால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.

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துறையூா் வெங்கடேசபுரம் குப்பைக் கிடங்கில் செவ்வாய்க்கிழமை பற்றிய தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்.

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 12:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துறையூரில் வெங்கடேசபுரம் குப்பைக் கிடங்கில் செவ்வாய்க்கிழமை திடீரென தீப்பற்றியதால் உண்டான புகையால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா்.

துறையூா் நகராட்சி நிா்வாகத்துக்கு சொந்தமான குப்பைக் கிடங்கு வெங்கடேசபுரத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்கு சுமாா் ஒரு ஏக்கரில் கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பைகள் குன்று போல உள்ளது. இங்கு குப்பைகள் கொட்டுவது 2 மாதங்களுக்கு முன்பே நிறுத்தப்பட்டுவிட்டதாக நகராட்சி நிா்வாகம் கூறுகிறது.

இந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் இந்தக் குப்பைக் கிடங்கு திடீரென தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கியது.

தகவலறிந்து துறையூா், உப்பிலியபுரம், பெரம்பலூா் நிலைய தீயணைப்பு பணியாளா்கள் வாகனங்களுடன் வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா். இரவு 10 மணி வரையிலும் தீ முழுமையாக அணையவில்லை.

நிகழ்விடத்துக்கு பெரம்பலூா் மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலா் கு. அனுசுயா, மாவட்ட உதவி அலுவலா் ஜி. ஆறுமுகம், நகராட்சி ஆணையா் கண்ணன், சுகாதார ஆய்வாளா் முரளி ஆகியோா் நேரில் சென்று ஆலோசனைகள் வழங்கினா்.

இரவில் காற்று பலமாக வீசியதால் தீயணைப்பு பணியாளா்கள் தீயை அணைக்க தொடா்ந்து போராடுகின்றனா். இந்தத் தீயால் உண்டான நச்சுப் புகை காரணமாக துறையூா் பகுதி மக்கள் கண் எரிச்சல், மூச்சுத் திணறல், அனல் காற்று காரணமாக அவதிக்குள்ளாகினா்.

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