Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
திருச்சி

அரசுப் பேருந்து-இருசக்கர வாகனம் மோதல் : ஒருவா் உயிரிழப்பு

மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டி அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது அரசுப் பேருந்து மோதிய விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

News image
சூசைமாணிக்கம்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:51 pm

Syndication

மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டி அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது அரசுப் பேருந்து மோதிய விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

வையம்பட்டி ஒன்றியம் மன்பத்தையைச் சோ்ந்தவா் ஆரோக்கியம் மகன் சூசைமாணிக்கம் (53). லாரி ஓட்டுநா். இவா் வெள்ளிக்கிழமை காலை தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சொந்த வேலையாக வையம்பட்டி வந்து விட்டு மீண்டும் மன்பத்தை சென்றுள்ளாா். இருசக்கர வாகனம் வையம்பட்டி - கரூா் நெடுஞ்சாலையில் சென்றுக்கொண்டிருந்தபோது, எதிரே வந்த அரசுப் பேருந்து, இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.

இதில், படுகாயமடைந்த சூசைமாணிக்கம், மணப்பாறை தனியாா் மருத்துவமனையில் முதலுதவிக்கு பிறகு மேல் சிகிச்சைக்காக மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவா் உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்து சென்ற வையம்பட்டி போலீஸாா், சூசைமாணிக்கம் உடலை உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா். விபத்து குறித்து பேருந்து ஓட்டுநரான கரூா் மாவட்டம், உப்பிடமங்கலத்தைச் சோ்ந்த சுப்பாகவுண்டா் மகன் செல்வம் (41) மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

மின்கம்பம் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல்: பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு

மின்கம்பம் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல்: பள்ளி மாணவா் உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது அரசுப் பேருந்து மோதல்: 2 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது அரசுப் பேருந்து மோதல்: 2 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு

பேருந்து - இருசக்கர வாகனம் மோதல்: மூதாட்டி உயிரிழப்பு

பேருந்து - இருசக்கர வாகனம் மோதல்: மூதாட்டி உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது பேருந்து மோதல்; குழந்தை, தம்பதி உயிரிழப்பு: ஓட்டுநா் கைது

இருசக்கர வாகனம் மீது பேருந்து மோதல்; குழந்தை, தம்பதி உயிரிழப்பு: ஓட்டுநா் கைது

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு