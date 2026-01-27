உக்ரைன் போா் முனையில் சிக்கித் தவித்த தமிழக மாணவா் மீட்பு!
உக்ரைன் போா் முனையில் சிக்கி தவித்த தமிழக மருத்துவ மாணவா் உயிருடன் மீட்கப்பட்டதாக துரை வைகோ எம்.பி. தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் திருச்சியில் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது: கடலூா் மாவட்டம் சிதம்பரத்தை சோ்ந்த கிஷோா் என்ற மாணவா் ரஷியாவில் மருத்துவம் படித்துக் கொண்டிருந்தாா். அவரை வலுக்கட்டாயமாக ரஷிய ராணுவம் உக்ரைன் போரில் ஈடுபடுத்தியது.
துப்பாக்கியுடன் போா் முனையில் சிக்கித் தவித்த அந்த மாணவா், தனது பெற்றோரிடம் பேசி தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகக் கூறி அழுதுள்ளாா்.
இதை அவரது பெற்றோா் என்னிடம் தெரிவித்ததை தொடா்ந்து, நான் உடனடியாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சா், பிரதமரை ஆகியோரை சந்தித்து மாணவரை மீட்க வலியுறுத்தினேன்.
இதன் தொடா்ச்சியாக, தற்போது கிஷோா் போா் முனையிலிருந்து மீட்கப்பட்டு, ரஷிய நாட்டின் மருத்துவ கல்லூரியில் படிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
அவரது மருத்துவ படிப்பு தொடா்பான ஆவணங்கள் பரிமாற்றம் முடிந்த பிறகு தமிழகத்துக்கு திரும்ப இருக்கிறாா். மாணவரை மீட்க உதவிய பிரதமா் மோடி, மத்திய அமைச்சா் ஜெய்சங்கா் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி.
இவா் தவிர, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த நவீன்ராஜ், மதன்ராஜ், விருதுநகா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த வெற்றிசெல்வன் ஆகிய 3 இளைஞா்களும் வேலைக்காக மியான்மா் நாட்டுக்குச் சென்ற இடத்தில் இணையதள மோசடி பணியில் ஈடுபட வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனா். எனது முயற்சியால் அவா்களும் தற்போது மீட்கப்பட்டுள்ளனா் என்றாா் துரை வைகோ எம்.பி.
அப்போது கிஷோரின் தந்தை சரவணன், தாய் பாமா உள்ளிட்டோா் துரை வைகோ எம்.பி.க்கு நன்றி தெரிவித்தனா்.