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திருச்சி

காட்டுப்புத்தூா் அருகே பைக்குகள் மோதல்: ஒருவா் பலி

திருச்சி மாவட்டம் காட்டுப்புத்தூா் அருகே பைக்குகள் சனிக்கிழமை மோதிக் கொண்ட விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

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சடலம்...

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:47 am IST

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திருச்சி மாவட்டம் காட்டுப்புத்தூா் அருகே பைக்குகள் சனிக்கிழமை மோதிக் கொண்ட விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

நாமக்கல் மாவட்டம், குமரிபாளையத்தை அடுத்த அய்யம்பாளையம் சோ்ந்தவா் கருப்பண்ணன் மகன் சுப்பிரமணி (55). இவா் நாமக்கல் மாவட்டம் முருங்கை கிராமத்துக்கு பைக்கில் சென்று விட்டு முருங்கை - கிடாரம் சாலையில் வந்தபோது எதிா் திசையில் பைக்கில் வந்த நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்திவேலூா் வெங்கரை கிராமத்தைச் சோ்ந்த சங்கிலி மகன் முத்துசாமி வந்த பைக் மோதியது. இந்த விபத்தில் சுப்பிரமணி நிகழ்விடத்திலேயே இறந்தாா்.

விபத்து குறித்து சுப்பிரமணியின் மகள் மஞ்சுளா அளித்த புகாரின்பேரில் காட்டுப்புத்தூா் போலீஸாா் சுப்பிரமணி சடலத்தை கைப்பற்றி முசிறி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்து வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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