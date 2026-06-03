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திருச்சி

திருச்சி பகுதிகளில் நாளை குடிநீா் விநியோகம் வராது

குடிநீா் உந்து குழாய் பதிக்கும் பணி காரணமாக திருச்சி மாநகரில் ஒரு சில மேல்நிலைநீா்த் தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :4 ஜூன் 2026, 12:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடிநீா் உந்து குழாய் பதிக்கும் பணி காரணமாக திருச்சி மாநகரில் ஒரு சில மேல்நிலைநீா்த் தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு குடிநீா் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக திருச்சி மாநகராட்சி ஆணையா் வீா் பிரதாப் சிங் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

திருச்சி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட கம்பரசம்பேட்டை தலைமை நீா்ப்பணி நிலையம், டா்பைன் நீரேற்று நிலையம் ஆகியவற்றிலிருந்து செல்லும் பிரதான குடிநீா் உந்து குழாய்களை குடமுருட்டி அருகே புதிதாக பதிக்கப்பட்ட புதிய குடிநீா் உந்து குழாயுடன் இணைக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால் நீரேற்று நிலையங்களில் இருந்து விறகுப்பேட்டை, மரக்கடை, மலைக்கோட்டை, சிந்தாமணி ஆகிய மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீா் விநியோகம் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் இருக்காது. சனிக்கிழமை முதல் வழக்கம்போல குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படும். எனவே, பொதுமக்கள் இதனால் ஏற்படும் சிரமத்தைப் பொருத்து, மாநகராட்சிக்கு ஒத்துழைப்பதுடன், குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும்.

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