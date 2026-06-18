Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
திருச்சி

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா்கள் இருவா் கைது

திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருச்சி கோட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதிகளில் போதை மாத்திரைகள் விற்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை தகவல்கிடைத்தது.

இதையடுத்து, காவல் உதவி ஆய்வாளா் குமரவேல் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டு, ஓயாமரி மயானம் அருகே போதை மாத்திரைகள் விற்றுக் கொண்டிருந்த வீரேஸ்வரம் கீழ வீதியைச் சோ்ந்த வி. விஷால் (19) என்பவரை கைது செய்தனா்.

இதேபோல, காந்தி மாா்க்கெட் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட காந்தி மாா்க்கெட் மணிமண்டபம் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை போதை மாத்திரைகள் விற்ற வடக்கு தாராநல்லூரைச் சோ்ந்த ப. மணிகண்டனை (25) போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மேலும், இருவரிடமிருந்து போதை மாத்திரைகள், திரவ போதை மருந்துகள் மற்றும் போதை ஊசிகள் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

1.7 கிலோ கஞ்சா பதுக்கல்: தம்பதி மீது வழக்கு : திருச்சி ராம்ஜி நகா் பகுதியில் கஞ்சா விற்பதாக செவ்வாய்க்கிழமை கிடைத்த தகவலையடுத்து, திருச்சி மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஜாா்ஜ் ஜேக்கப் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, ராம்ஜி நகா் மில் காலனி மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த த. பிரசாந்த் வீட்டில் விற்பதற்காகப் பதுக்கப்பட்டிருந்த ரூ. 85 ஆயிரம் மதிப்புள்ள 1.7 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுதொடா்பாக பிரசாந்த் அவருடைய மனைவி மாலினி ஆகிய இருவா் மீதும் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற 2 இளைஞா்கள் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற 2 இளைஞா்கள் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மத்திரைகள் விற்ற இருவா் கைது

போதை மத்திரைகள் விற்ற இருவா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |