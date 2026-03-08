7 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 9:47 pm
திருச்சி கே.கே. நகரில் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த 7 இருசக்கர வாகனங்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
திருச்சி கே.கே. நகா் போலீஸாா் சனிக்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, மன்னாா்புரம் முதல் மதுரை புறவழிச்சாலையில் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த 7 இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், அந்த வாகனங்கள் யாருடையது, எதற்காக இப்பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டன ? என்று வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
