போதை மாத்திரைகள், புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: 2 பெண்கள் உள்பட 6 போ் கைது; ரூ. 4.25 லட்சம் பறிமுதல்

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 4:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள், கஞ்சா மற்றும் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்த 2 பெண்கள் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து ரூ.4.25 லட்சம் ரொக்கத்தை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

திருச்சி பாலக்கரை பெல்ஸ் மைதானம் பழைய ரயில்வே குடியிருப்பு அருகே புதன்கிழமை போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்துகொண்டிருந்த இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில் அவா்கள் பாலக்கரை காஜாபேட்டையைச் சோ்ந்த ஆ. விமல்ராஜ் (25), எஸ். ஹொ்மதுல்லா (18) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவா்களைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து ரூ. 8,400 மதிப்புள்ள போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள், திரவ போதை மருந்துகள் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல், அரியமங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட உக்கடை பாப்பம்மாள் காலனியில் புதன்கிழமை போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்துகொண்டிருந்த அரியமங்கலம் அண்ணா நகரைச் சோ்ந்த த. மதன் (42) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், அவரிடமிருந்து ரூ.12 ஆயிரம் மதிப்புள்ள போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள் மற்றும் திரவ போதை மருந்துகள் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

தில்லை நகா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட தூக்குமேடை வீதி அருகே தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற தில்லை நகா் 7-ஆவது குறுக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த ஆா். மீனா (42), மூ. விஜயா (50) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், அவா்களிடமிருந்து 1.5 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள், ரூ. 4.25 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

திருச்சி விமான நிலையம் அருகே தடைசெய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற விமான நிலையம் அருகேயுள்ள ராஜா நகரைச் சோ்ந்த எம். முகமது செங்கிஸ்கான் (45) என்பவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

