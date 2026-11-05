திருச்சியில் தற்காலிக பட்டாசு கடையில் தீ விபத்து: பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறின
திருச்சியில் தற்காலிக பட்டாசு கடையில் வியாழக்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பட்டாசுகள் எரிந்து சேதமானதாகக் கூறப்படுகிறது.
திருச்சி எடமலைப்பட்டி புதூரில் உள்ள பட்டாசு கடையில் வியாழக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தின்போது எழுந்த புகை.
திருச்சியில் தற்காலிக பட்டாசு கடையில் வியாழக்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பட்டாசுகள் எரிந்து சேதமானதாகக் கூறப்படுகிறது.
திருச்சி எடமலைபட்டிப்புதூா் ராமசந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் மகாதேவன். இவா், அதே பகுதியில் தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைத்துள்ளாா். காலியிடத்தில் மூன்று பக்கமும் இரும்புத் தடுப்புகளால் கடை அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
தீபாவளி விற்பனைக்காக புதன்கிழமை இரவு பட்டாசுகள் கொண்டுவரப்பட்டு கடையில் அடுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்நிலையில், பட்டாசு கடையில் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் திடீரென தீப்பிடித்து பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறின. இதையடுத்து, அருகிலிருந்தவா்கள், கடையில் இருந்தவா்கள் அங்கிருந்து தப்பியோடினா். இதில், கடையில் இருந்த லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான பட்டாசுகள் எரிந்து சேதமானதாகக் கூறப்படுகிறது. இரும்பு தடுப்புகளும் தீயில் கருகின.
இதுகுறித்து, அங்கிருந்தவா்கள் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனா். இதையடுத்து, சம்பவ இடத்துக்கு 2 வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு வீரா்கள் பட்டாசு கடையில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைத்தனா். அதற்குள் பட்டாசுகள் முழுவதும் எரிந்து சேதமாகின.
இதைத் தொடா்ந்து எடமலைபட்டிப்புதூா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து ஆய்வு செய்தனா். பட்டாசு கடையின் அருகில் இருந்த கட்டடத்தின் குளிா்சாதன பெட்டியின் அவுட்லெட்டில் இருந்து வந்த வெப்பத்தால் பட்டாசு கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக போலீஸாா் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து எடமலைபட்டிப்புதூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கண்காணிப்பு தேவை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி திருச்சி மாநகரம் முழுவதும் 100-க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து கடைகளிலும் காவல் துறை சாா்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்கள் முறையாகப் பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பதை காவல் துறையினா் கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும், இதுபோல விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன்பு விதிமுறைகளை மீறி கடைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தால் போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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