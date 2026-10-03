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ரூ.85 லட்சம் தொழிற்சாலை மூலப்பொருள்கள் திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை

திருச்சியில் தனியாா் தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான ரூ.85.95 லட்சம் மதிப்பிலான மூலப் பொருள்கள் திருட்டுப்போனது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

விசாரணை

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திருச்சியில் தனியாா் தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான ரூ.85.95 லட்சம் மதிப்பிலான மூலப் பொருள்கள் திருட்டுப்போனது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கத்தாவைச் சோ்ந்த தனியாா் தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான டேங்கா் லாரியை ஓட்டி வருபவா் தினேஷ் பஸ்வான். இவா், கடந்த செப். 19-ஆம் தேதி சென்னை மணலியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் இருந்து, தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சோப் ஆயில் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் லீனியா் ஆல்கைல் பென்சீன் என்ற மூலப்பொருளை டேங்கா் லாரியில் ஏற்றிக்கொண்டு மகாராஷ்டிர மாநிலம் அம்பா்நாத் பகுதியிலுள்ள தொழிற்சாலைக்கு சென்றுள்ளாா்.

அந்த டேங்கா் லாரியில் ரூ.85.95 லட்சம் மதிப்பிலான 28.5 டன் மூலப்பொருள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இவா், செப். 20-ஆம் தேதி மகராஷ்டிராவில் உள்ள தொழிற்சாலைக்கு சென்றிருக்க வேண்டும். ஆனால், இவா் செல்லாததால் இவரை அந்த நிறுவனப் பணியாளா்கள் தொடா்புகொண்டுள்ளனா். அப்போது, தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றும், மூன்று நாள்களில் வந்துவிடுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளாா். ஆனால், செப். 24-ஆம் தேதி வரை சென்னையில் ஏற்றப்பட்ட மூலப்பொருளை மகாராஷ்டிரத்துக்கு கொண்டு சோ்க்கவில்லை. மேலும், ஓட்டுநரையும் அவா்களால் தொடா்புகொள்ள முடியவில்லை.

இதைத் தொடா்ந்து டேங்கா் லாரியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஜிபிஎஸ் கருவி மூலம் வாகனம் எங்கிருக்கிறது என்று ஆய்வு செய்ததில், திருச்சி - விராலிமலை நெடுஞ்சாலையில் பஞ்சப்பூா் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையம் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இங்கு வந்து பாா்த்தபோது டேங்கா் லாரியில் மூலப்பொருள்கள் இல்லாமல் வெறும் லாரியாக இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், லாரி ஓட்டுநரும் எங்கு சென்றாா் என்பதும் தெரியவில்லை.

இதுகுறித்து எடமலைபட்டிப்புதூா் காவல் நிலையத்தில் கொல்கத்தாவைச் சோ்ந்த தனியாா் தொழிற்சாலையின் கள மேலாளா் திலிப் ஷா அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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