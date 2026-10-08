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வேலை தேடும் இளைஞரிடம் இணைய வழியில் ரூ. 1.19 லட்சம் மோசடி

திருச்சியில் இணைய வழியில் இளைஞரிடம் ரூ.1.19 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

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திருச்சியில் இணைய வழியில் இளைஞரிடம் ரூ.1.19 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது தொடா்பாக போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி தென்னூரைச் சோ்ந்தவா் முகமது இஸ்மாயில் (26). முதுகலை பட்டதாரியான இவா் வேலைக்காக தனியாா் இணையதளத்தில் தனது விவரங்களை பதிவு செய்திருந்தாா். இந்நிலையில், கடந்த 4-ஆம் தேதி இவருடைய வாட்ஸ்ஆப் எண்ணுக்கு அறிமுகமில்லாத எண்ணில் இருந்து வேலை தொடா்பான ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது.

இதையடுத்து, முகமது இஸ்மாயில் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த இணைப்பில் தனது விவரங்களைப் பதிவு செய்துள்ளாா். அப்போது, பதிவு கட்டணமாக கிரெடிட் காா்டு முலம் ரூ.10 செலுத்த வேண்டும் என்று அவருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, முகமது இஸ்மாயிலும் கிரெடிட் காா்டு மூலம் ரு.10 செலுத்தியுள்ளாா். அதன்பின், அவருடைய கிரெடிட் அட்டையில் இருந்து ரூ.1.19 லட்சம் பணம் எடுக்கப்பட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. இதையடுத்துதான் அவருக்கு தான் ஏமாற்றப்பட்டது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து சைபா் குற்றப் பிரிவில் இணைய வழியில் இஸ்மாயில் அளித்த புகாரின்பேரில், திருச்சி மாநகர குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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