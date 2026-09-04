பொறியியல் பணிகள்: சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்!
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்...
ரயில்
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக சில ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக பாலக்காடு-திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16844) செப். 5, 8 ஆகிய தேதிகளில் பாலக்காடு - புகழூா் இடையே மட்டும் இயங்கும். பணிகள் நிறைவடைந்ததும் புகழூா் - திருச்சி இடையே முன்பதிவற்ற ரயிலாக இயக்கப்படும்.
வழித்தட மாற்றம்: நாகா்கோவில் - கச்சகுடா வாராந்திர விரைவு ரயிலானது (16354) செப். 5-ஆம் தேதி மதுரை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
காலதாமதம்: திருச்சி - மயிலாடுதுறை மெமு ரயிலானது (16834) செப். 5, 8 ஆகிய தேதிகளில் ஆலக்குடியில் 30 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும். சென்னை எழும்பூா் - குருவாயூா் விரைவு ரயிலானது (16127) செப். 7-ஆம் தேதி 20 நிமிஷங்களும், 5, 8 ஆகிய தேதிகளில் 50 நிமிஷங்களும் தேவைப்படும் இடங்களில் தாமதமாக நின்று செல்லும்.
காரைக்கால்-எா்ணாகுளம் விரைவு ரயிலானது (16187) செப். 8-ஆம் தேதி 10 நிமிஷங்களும், 10-ஆம் தேதி 80 நிமிஷங்களும் தேவைப்படும் இடங்களில் தாமதமாக நின்று செல்லும்.
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