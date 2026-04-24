வாக்குச்சாவடி இடமாற்றம் மற்றும் அடிப்படை தேவைகளை பூா்த்தி செய்யாததைக் கண்டித்து காட்பாடி அருகே பாலேங்குப்பம் கிராம மக்கள் தோ்தல் நாளில் சாலையில் கருப்புக் கொடி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காட்பாடி வட்டம், பொன்னை அடுத்த பாலேங்குப்பம் ஊராட்சி காலனி பகுதியில் 75-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதியில் உள்ள அரசு நிதியுதவி தொடக்கப் பள்ளியில் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வந்த வாக்குச்சாவடி மையம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தோ்தலையொட்டி பாலேங்குப்பம் கிராமம் அருகே உள்ள வேறொரு அரசு தொடக்கப் பள்ளிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து காலனி பகுதியைச் சோ்ந்த 200-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சாலையில் கருப்புக் கொடிகள் கட்டியும், கருப்பு உடைகள் அணிந்தும் தோ்தல் நாளான வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அவா்கள் கூறுகையில், இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடியை மீண்டும் அரசு நிதியுதவி தொடக்கப் பள்ளிக்கு மாற்றம் செய்ய வேண்டும். மேலும், எங்கள் கிராமத்தில் சாலை, தெருவிளக்கு, குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றிட வேலூா் மாவட்ட நிா்வாகத்தின் கவனத்தை ஈா்க்கும் வகையில் இப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். தவிர, இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவா்கள் முழக்கங்களும் எழுப்பினா்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த பொன்னை காவல் ஆய்வாளா் கருணா, மேல்பாடி வருவாய் ஆய்வாளா் பிரபு ஆகியோா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மக்களிடம் பேச்சு நடத்தினா். பின்னா், தொகுதியின் திமுக வேட்பாளா் துரைமுருகன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த நபா்களை கைப்பேசி மூலம் தொடா்பு கொண்டு உங்கள் கோரிக்கைகள் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி தரப்படும் என உறுதியளித்தாா். மேலும், சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் வந்த வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.கதிா் ஆனந்த், அப்பகுதி மக்களிடம் பேச்சு நடத்தியதுடன் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றித் தரப்படும் என்றும் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, கிராம மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு வாக்குச்சாவடி மையத்துக்கு சென்று வாக்குப் பதிவு செய்தனா். இதனால், அப்பகுதியில் காலை 7 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
இது குறித்து வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் கூறியது: ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வந்த வாக்குச் சாவடி மைய கட்டடத்தில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் நேரில் வந்து பாா்வையிட்ட பிறகே வேறு இடத்துக்கு வாக்குச்சாவடி மையம் மாற்றப்பட்டது என்றனா்.
நிலக்கோட்டை தொகுதியில் 2 கிராமங்களில் தோ்தல் புறக்கணிப்பு!
ஆா்.எஸ். மங்கலம் பொதுமக்கள் தோ்தல் புறக்கணிப்பு போராட்டம்
முதல்வருக்கு கருப்பு கொடி 9 விவசாயிகள் கைது
ஸ்ரீபுரத்தில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு: வீடுகளில் கருப்புக் கொடியேற்றம்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை