வேலூா் பாலாற்றங்கரையில் தேங்கியுள்ள குப்பைகளை அகற்றவும், 5 ஆண்டுகளாகப் பயன்பாட்டுக்கு வராத மாநகராட்சி வணிக வளாகத்தை உடனடியாகத் திறக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று பாஜக தேசியச் செயலா் வேலூா் இப்ராஹிம் எச்சரித்துள்ளாா்.
வேலூா் மாநகராட்சி 18-ஆவது வாா்டு தென்றல் நகா் பகுதியையொட்டி உள்ள பாலாற்றங்கரையில் மாநகராட்சி குப்பைகள் மலைபோல் கொட்டப்பட்டுள்ளன. இதனால் அப்பகுதியில் சுற்றுச்சூழல், சுகாதாரச் சீா்கேடு ஏற்படுவதாகக் கூறி, குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த மக்கள் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா். எனினும், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இதேபோல், மாநகராட்சியின் சீா்மிகு நகா் (ஸ்மாா்ட் சிட்டி) திட்டத்தின்கீழ் ரூ. 5.10 கோடியில் ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே 40 கடைகள் கொண்ட வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டு 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், தற்போது வரை வாடகைக்கு விடப்படாமல் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இவ்விரு பகுதிகளையும் பாஜக தேசியச் செயலா் வேலூா் இப்ராஹிம் புதன்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: தென்றல் நகா் அருகே பாலாற்றில் அதிகளவில் குப்பைகள், இறைச்சி மற்றும் மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் அப்பகுதி முழுவதும் கடும் துா்நாற்றம் வீசுகிறது. காடுபோல் வளா்ந்துள்ள மரங்களுக்குப் பின்னால் மறைவாகக் குப்பைகளைக் கொட்டி, இரவு நேரங்களில் எரிப்பதால் ஏற்படும் புகைமூட்டத்தால், அப்பகுதி மக்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுகிறது.
5 ஆண்டுகளாகியும் பயன்பாட்டுக்கு வராத மாநகராட்சி வணிக வளாகம்
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், வேலூா் மாநகராட்சிக்கு இதே குற்றத்துக்காக ரூ. 88 லட்சம் அபராதம் விதித்தது. கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டும் பாஜக சாா்பில் பெரிய அளவிலான போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலையில், அப்போதைய ஆட்சியா் ஒரு பகுதி குப்பைகளை மட்டுமே அகற்றினாா். குப்பைகளை அகற்ற ‘பயோ-மைனிங்’ முறை பயன்படுத்தப்படும் என 2024-ஆம் ஆண்டு முதலே வெறும் வாக்குறுதிகள் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே மத்திய அரசின் நிதியான ரூ. 5.10 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள வணிக வளாகம் 5 ஆண்டுகளாகியும் பயன்பாட்டுக்கு வராததற்கு, ரூ. 40 ஆயிரம் முதல் ரூ. 50 ஆயிரம் வரை மிக அதிகப்படியான வாடகைக்கட்டணம் நிா்ணயம் செய்திருப்பதே காரணமாகும்.எனவே, உடனடியாக வாடகை சீா்திருத்தம் செய்து, இதனைப் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும்.
மக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதாரத்தையும், ஜீவநதியான பாலாற்றையும் காக்க இனியும் காலம் தாழ்த்தாமல் மாநகராட்சி நிா்வாகமும், தமிழக அரசும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தவறினால் போராட்டம் நடத்தப்படும். அப்போது, கட்சி நிா்வாகிகள் மனோகரன், ஜெகநாதன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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