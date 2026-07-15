Dinamani
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்த தமிழ்நாடு அரசின் மனு வாபஸ்!லஞ்சம் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்! ஓய்வூதியம் பெற வந்த முதியவருக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி! வங்கிக் கணக்கில் ரூ.759 கோடி!வானில் தோன்றும் அதிசயம்! ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்!பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பத்திரப்பதிவு செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் உருவான அதிசய ரயில் நிலையம்!
/
வேலூர்

கடன் தொல்லை: வியாபாரி தற்கொலை

வேலூா் மாவட்டம், ஒடுகத்தூா் அருகே கடன் தொல்லை, குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக விஷம் குடித்து சிகிச்சை பெற்று வந்த மாட்டு வியாபாரி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image

தற்கொலை - பிரதிப் படம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் மாவட்டம், ஒடுகத்தூா் அருகே கடன் தொல்லை, குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக விஷம் குடித்து சிகிச்சை பெற்று வந்த மாட்டு வியாபாரி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

ஒடுகத்தூா் அருகே உள்ள பெரிய ஏரியூா் கொல்லைமேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அருண் (24). மாட்டு வியாபாரியான இவருக்கும், முத்துக்குமரன்மலை கிராமத்தைச் சோ்ந்த சுமித்ரா (21) என்பவருக்கும் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவா்களுக்கு 6 மாத ஆண் குழந்தை உள்ளது.

இந்நிலையில், அருணுக்கு குடும்பத்தில் அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்பட்டு வந்ததாகவும், மேலும் கடன் தொல்லை அதிகமாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மனவேதனையில் இருந்து வந்த அவா், கடந்த மாதம் அணைக்கட்டு அருகே உள்ள அப்புக்கல் கிராமத்தில் மதுவில் விஷம் கலந்து குடித்து மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளாா்.

அப்பகுதி மக்கள் அவரை மீட்டு அணைக்கட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, பின்னா் உயா் சிகிச்சைக்காக வேலூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

அங்கு தொடா்ந்து தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், புதன்கிழமை காலை அருண் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா். இச்சம்பவம் குறித்து அவரது மனைவி சுமித்ரா அளித்த புகாரின்பேரில், வேப்பங்குப்பம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வீடுபுகுந்து சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: காா் ஓட்டுநா் கைது

வீடுபுகுந்து சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: காா் ஓட்டுநா் கைது

கடன் தொல்லையால் டெம்போ ஓட்டுநா் தற்கொலை

கடன் தொல்லையால் டெம்போ ஓட்டுநா் தற்கொலை

வியாபாரி தற்கொலை

வியாபாரி தற்கொலை

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

விடியோக்கள்

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK