கிராம தூய்மையை பராமரிப்பது பொதுமக்கள் ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பாகும் என்று வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தெரிவித்தாா்.
உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி, வேலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 247 கிராம ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றன. வேலூா் ஒன்றியம், வெங்கடாபுரம் ஊராட்சியில் நடைபெற்ற சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலக்ஸ் சிறப்பு பாா்வையாளராக பங்கேற்று பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டாா். பின்னா் அவா் பேசியது:
கிராமத்தைத் தூய்மையாகப் பராமரிக்க பொதுமக்களும், ஊராட்சி நிா்வாகமும் இணைந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் தினமும் குப்பைகளை மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகளாகத் தரம் பிரித்து, குப்பை சேகரிக்க வரும் தூய்மைப் பணியாளா்களிடம் மட்டுமே வழங்க வேண்டும். குப்பைகளை பொது இடங்களில் வீசி அசுத்தம் செய்யக் கூடாது. சுற்றுப்புறத்தைத் தூய்மையாகப் பராமரிப்பது ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பாகும். இந்த ஊராட்சியில் குப்பைகளிலிருந்து இயற்கை உரங்கள் தயாரித்து விவசாயிகளுக்கு வழங்குவது பாராட்டுக்குரியது. தொடா்ந்து இதனை சிறப்பாகச் செயல்படுத்த வேண்டும்.
ஈரக் கழிவுகளை உரமாக மாற்றுவதுடன், பிற கழிவுகளைத் தரம் பிரித்து மறுசுழற்சி செய்து, அனைத்து ஊராட்சிகளும் ‘பூஜ்ஜிய கழிவுகள் மாதிரி’ கிராமமாகத் திகழ வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக, ஆட்சியா் தலைமையில் அனைவரும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனா். கூட்டத்தில், ஊராட்சியின் வரவு செலவு விவரங்களை வெளிப்படைத் தன்மையுடன் பராமரிப்பது, சுகாதார கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகளைக் கண்டறிந்து அவா்களுக்கு ஊட்டச்சத்துப் பெட்டகங்கள் வழங்குவது, கிராம ஊராட்சியில் வீட்டு வரி, தொழில் வரி உள்ளிட்ட வரிகள் வசூலிப்பது, தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி சுத்தம் செய்தல் மற்றும் பைப்லைன் பராமரிப்புப் பணிகள் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சிவசுப்பிரமணியன், ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் பூ.காஞ்சனா, மகளிா் திட்ட இயக்குநா் பாலமுருகன், வேலூா் ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் அமுதா ஞானசேகரன், மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் த.பாபு, வெங்கடாபுரம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் பாபு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.