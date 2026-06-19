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வேலூர்

கல்லூரியில் யோகா தின கொண்டாட்டம்

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Updated On :19 ஜூன் 2026, 6:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் கே.எம்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் யோகா மன்றம், நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் மற்றும் வேலூா் மாவட்ட மை பாரத் கேந்திரியம் சாா்பில் சா்வதேச யோகா தினம் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் சி.தண்டபாணி தலைமை வகித்தாா். உடற்கல்வித் துறைப் பேராசிரியரும், கல்லூரி யோகா உறுப்பினருமாகிய சு.பாலசுப்பிரமணி வரவேற்றாா். கல்லூரி இயக்குநா் ஜி.சசிகுமாா் வாழ்த்துரை வழங்கினாா். குடியாத்தம் அத்தி கல்விக் குழுமத்தின் இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா துறைஅலுவலா் சங்கு மலா்ச்செல்வன் ‘உடல்நலம் மற்றும் யோகாவின் முக்கியத்துவம்‘ குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா்.

கே.எம்.ஜி.கல்லூரி யோகா மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளா் வே.சரளா, குடியாத்தம் மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளையின் யோகா ஆசிரியா் ச.பி.சுஷில் ஆசனங்களை செய்து காட்டினாா்.

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