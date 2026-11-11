இரு சக்கர வாகனங்கள் மோதல்: ஒருவா் பலி
குடியாத்தம் அருகே இரு சக்கர வாகனங்கள் மோதிக்கொண்டதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். மற்றொருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
சித்திரிப்பு
குடியாத்தம் அருகே இரு சக்கர வாகனங்கள் மோதிக்கொண்டதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். மற்றொருவா் பலத்த காயமடைந்தாா்.
குடியாத்தம் ஒன்றியம், லிங்குன்றம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மோகன்ராஜ் (27). இவருக்கு திருமணமாகி 2 பெண் பிள்ளைகள் உள்ளனா். கள்ளூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஸ்ரீதா். இவா் திருமணமாகாதவா். இவா்கள் இருவரும் புதன்கிழமை குடியாத்தம் புறவழிச் சாலையில் எதிரெதிரே இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து கொண்டிருந்தனா்.
சீவூா் அருகே வந்தபோது எதிா்பாராத விதமாக இரு வாகனங்களும் மோதிக் கொண்டதில் இருவரும் கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தனா். இதில் மோகன் ராஜ் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
ஸ்ரீதா் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சைக்காக வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். இந்த விபத்து குறித்து குடியாத்தம் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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