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விபிஜி ராம்ஜி திட்டப் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

போ்ணாம்பட்டு அருகே விபிஜி ராம்ஜி திட்டப் பணியாளா்கள் செய்த வேலைக்கு உடனடியாக கூலி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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போ்ணாம்பட்டு அருகே விபிஜி ராம்ஜி திட்டப் பணியாளா்கள் செய்த வேலைக்கு உடனடியாக கூலி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியம், அரவட்லா ஊராட்சியில் விபிஜி ராம்ஜி திட்டத்தின்கீழ், குளம், குட்டையை ஆழப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெறுகிறது. இந்தப் பணியில் பாஸ்மாா்பெண்டா கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஈடுபட்டுள்ளனா். பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளா்கள் தங்களுக்கு நாள்தோறும் வேலை வழங்குவதில்லை, கூலியை உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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