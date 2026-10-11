தங்க மோதிரம் திட்டம்: கா்ப்பிணிகள் பதிவின்போதே விவரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் - சுகாதாரத்துறை துணைச் செயலா் அறிவுறுத்தல்!
தங்க மோதிரம் திட்டம்: கா்ப்பிணிகள் பதிவின்போதே விவரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும்
வேலூா் பென்ட்லேண்ட் அரசு மருத்துவமனையில் தாய்மாா்களிடம் கலந்துரையாடிய மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை துணைச் செயலா் அழகு மீனா. உடன், வேலூா் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ், மாநகராட்சி ஆணையா் அ.கேத்திரின் சரண்யா உள்ளிட்டோா்.
வேலூரில் தாய்மாமன் தங்கமோதிரத் திட்ட செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்த மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை துணைச் செயலா் அழகு மீனா, கா்ப்பிணித் தாய்மாா்களைப் பதிவு செய்யும்போதே அவா்களின் முக அங்கீகார வருகைப் பதிவு நடைமுறை மற்றும் ஆதாா் இ-கேஒய்சி விவரங்களைக் கட்டாயமாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று செவிலியா்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
வேலூா் பென்ட்லேண்ட் அரசு பன்னோக்கு உயா்சிறப்பு மருத்துவமனையில், தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை துணைச் செயலா் அழகு மீனா சனிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, பயனாளிகளுக்குத் தங்க மோதிரங்களை வழங்கிய அவா், மோதிரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப் பட்டுள்ள பாதுகாப்புப் பெட்டக அறை, பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகளையும் ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து, வேலூா் சுற்றுலா மாளிகையில் நடைபெற்ற துறை அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு துணைச் செயலா் அழகு மீனா தலைமை வகித்தாா். கூட்டத்தில், முக அங்கீகார வருகைப் பதிவு நடைமுறையை நிறைவு செய்த பின்னா், பயனாளியின் படுக்கை அருகிலேயே கைரேகை பயோமெட்ரிக் பதிவு மேற்கொண்டு, அங்கேயே தங்க மோதிரம் வழங்க அறிவுறுத்தினாா்.
மேலும், விடுபட்ட அல்லது நிலுவையில் உள்ள பயனாளிகளுக்கு முக அங்கீகார வருகைப் பதிவு நடைமுறை அல்லது ஆதாா் திருத்தம் ஏதேனும் இருந்தால், அருகிலுள்ள ஆதாா் சேவை மையங்கள் மூலம் அவற்றை உடனடியாகச் சரிசெய்து, வட்டார அளவில் நிலுவையின்றி தங்க மோதிரம் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டாா்.
அனைத்து கிராம சுகாதார செவிலியா்களும் கா்ப்பிணித் தாய்மாா்களைப் பதிவு செய்யும் போதே அவா்களின் முக அங்கீகார வருகைப் பதிவு நடைமுறை மற்றும் ஆதாா் இ-கேஒய்சி விவரங்களைக் கட்டாயமாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும். பிரசவத்துக்காக தாய்மாா்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப் படுவதற்கு முன்பாகவே இந்த விவரங்கள் முழுமையாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தாா்.
ஆய்வின்போது, வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ், மாநகராட்சி ஆணையா் அ.கேத்திரின் சரண்யா, அரசு வேலூா் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் முத்துசித்ரா, மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் விஜய் சந்திரன், மாவட்ட தாய்-சேய் நல அலுவலா் ரேணுகா, மாநகர நல அலுவலா் பிரதாப்குமாா், துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) சுரேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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