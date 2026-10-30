வேலூா், காட்பாடியில் குடிநீா் குழாய் பதிக்கும் பணியால் போக்குவரத்து நெரிசல்
வேலூா், காட்பாடி பகுதிகளில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டக் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் மந்தகதியில் நடைபெற்று வருவதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்வோா் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
வேலூா், காட்பாடி பகுதிகளில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டக் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் மந்தகதியில் நடைபெற்று வருவதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்வோா் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
வேலூா் அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணா கலையரங்கம் அருகே குடிநீா் திட்டப் பணிகள் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டன. குழாய் பதிக்கும் பணிக்காக சாலையில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், வாகனங்கள் சீராகச் செல்ல முடியாமல் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் சூழல் நிலவுகிறது.
குறிப்பாக, காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ-மாணவிகளும், பணிகளுக்குச் செல்வோரும் குறித்த நேரத்துக்குச் செல்ல முடியாமல் தினமும் திணறி வருகின்றனா். பொதுமக்களின் சிரமத்தைக் குறைக்கும் வகையில், இப்பணிகளை இரவு நேரங்களில் திட்டமிட்டு மேற்கொண்டால் போக்குவரத்து நெரிசலை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று சமூக ஆா்வலா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.
இதேபோல், காட்பாடி கல்யாண மண்டபம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து ஓடைப் பிள்ளையாா் கோயில் பேருந்து நிறுத்தம் வரை கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு குடிநீா் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. எனினும், பணிகள் மிகவும் மந்தமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பகுதியில் தனியாா் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், சாலைகள் தோண்டப்பட்டு சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளதால், மழைக்காலங்களில் மாணவா்கள் சேறும் சகதியுமான பாதையில் நடந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனா்.
மேலும், சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளதால் அரசு மற்றும் தனியாா் நகரப் பேருந்துகள் உரிய நிறுத்தங்களுக்குச் செல்லாமல் மாற்றுப் பாதையில் நேராகச் சென்று விடுகின்றன. இதனால் காங்கேயநல்லூா், வி.ஜி. ராவ் நகா், பாரதி நகா், காந்தி நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள், காட்பாடி பிரதான சாலைக்கு நீண்ட தூரம் நடந்து வந்துதான் பேருந்துகளில் ஏறிச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்களின் இப்பாதிப்புகளுக்குத் தீா்வு காணும் வகையில், மாவட்ட நிா்வாகமும், மாநகராட்சி நிா்வாகமும் தலையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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