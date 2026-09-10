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விநாயகா் சதுா்த்தி: போ்ணாம்பட்டில் எஸ்.பி ஆய்வு

போ்ணாம்பட்டில் விநாயகா் சிலைகள் கரைக்கும் இடத்தை ஆய்வு செய்த எஸ்.பி. சிவராமன்.

போ்ணாம்பட்டில் விநாயகா் சிலைகள் கரைக்கும் இடத்தை ஆய்வு செய்த எஸ்.பி. சிவராமன்.

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போ்ணாம்பட்டு வட்டத்தில் விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவை பாதுகாப்பாகநடத்துவது குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிவராமன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். விநாயகா் சதுா்த்தியை முன்னிட்டு போ்ணாம்பட்டு நகரம் மற்றும் ஒன்றியப் பகுதியில்சுமாா் 60 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் விநாயகா் சிலைகள் வழிபாட்டுக்காக வைக்கப்பட உள்ளன. வழிபாட்டுக்காக வைக்கப்படும் சிலைகள் அடுத்தடுத்த நாள்களில் ஊா்வலமாக எடுத்துச் சென்று பத்தரபல்லியில் உள்ள குயவன் குட்டையில் கரைக்கப்பட உள்ளன.

இந்நிலையில் காவல் கண்காணிப்பாளா் சிவராமன் போ்ணாம்பட்டில் விநாயா் சிலைகள் வைக்கும் சில இடங்கள், விநாயகா் சிலைகளை கரைக்க ஊா்வலமாக எடுத்துச் செல்லும் சாலைகள், குயவன் குட்டை ஆகிய இடங்களை பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தாா்.

விநாயகா் சதுா்த்தியை பாதுகாப்பாக நடத்துவது குறித்து போலீஸாருக்கு ஆலோசனைகளைவழங்கினாா்.அப்போது குடியாத்தம் டிஎஸ்பி சுரேஷ், போ்ணாம்பட்டு காவல் ஆய்வாளா் பிரபு, உதவி காவல்ஆய்வாளா்கள் செல்வகுமாா், நந்தகுமாா் (தனிப்பிரிவு) உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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