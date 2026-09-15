The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கேரள முதல்வர் நடனமாடும் விடியோ! மெட்டாவில் இருந்து நீக்கம்!தாய் மொழியுடன் மற்றொரு மொழியைக் கற்க வேண்டும்: அமித் ஷாதமிழ்நாட்டில் மின்சாதன உற்பத்தித் துறை வளர்ச்சிக்கு ரூ. 300 கோடி முதலீடு!எந்தவொரு துண்டுச் சீட்டுக்கும் அடிபணிய மாட்டேன்: சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு துணை நிற்போம் - அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரைதிறன் மையங்களை விரிவுபடுத்த 2 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து! தமிழக அரசுரூ.11,000 கோடியில் முதலீடு: முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் லண்டனில் ஒப்பந்தம்!16 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த காற்றுடன் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

கருப்பசாமி கோயிலில் அருவாள் பிரதிஷ்டை

கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட அருவாள்.

கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட அருவாள்.

Published On :

குடியாத்தம்: குடியாத்தத்தை அடுத்த ராஜாகோயில், காமாட்சியம்மன் காா்டனில் அமைந்துள்ள சக்திமிகு ஸ்ரீபதினெட்டாம்படி கருப்பசாமி கோயில் வளாகத்தில் கருப்பசாமிக்கு 11 அடி உயர அருவாள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது.

இதையொட்டி கோயிலில் அமைந்துள்ள சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம்,

மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து 11 அடி உயர அருவாள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு, சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் நிறுவனா் ஸ்ரீலஸ்ரீமுருகன் சுவாமிகள் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காஞ்சிபுரம்: 360 இடங்களில் விநாயகா் சிலைகள் பிரதிஷ்டை

காஞ்சிபுரம்: 360 இடங்களில் விநாயகா் சிலைகள் பிரதிஷ்டை

புதுக்கோட்டையில் விநாயகா் சதுா்த்தி விழா 845 சிலைகள் பிரதிஷ்டை

புதுக்கோட்டையில் விநாயகா் சதுா்த்தி விழா 845 சிலைகள் பிரதிஷ்டை

விநாயகா் சதுா்த்தி: ஈரோட்டில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் பிரதிஷ்டை

விநாயகா் சதுா்த்தி: ஈரோட்டில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் பிரதிஷ்டை

கருப்பசாமி கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

கருப்பசாமி கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

விடியோக்கள்

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசும்போது மின்வெட்டு!

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசும்போது மின்வெட்டு!

இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: திருமாவளவன் சொன்ன விளக்கம்!

இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: திருமாவளவன் சொன்ன விளக்கம்!