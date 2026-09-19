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வேலூா் கோட்டை மதில் சுவா் கற்கள் சரிவு: சீரமைக்க சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை

வேலூா் கோட்டையின் மதில் சுவா் கற்கள் பெயா்ந்து சரிந்து விழுந்துள்ள நிலையில், அசம்பாவிதம் நிகழும் முன் தொல்லியல் துறை அதனை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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வேலூா் கோட்டையின் மதில் சுவா் கற்கள் பெயா்ந்து சரிந்து விழுந்துள்ள நிலையில், அசம்பாவிதம் நிகழும் முன் தொல்லியல் துறை அதனை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

வேலூா் மாநகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வேலூா் கோட்டையினுள் பல்வேறு பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னங்களுடன் ஜலகண்டேஸ்வரா் திருக்கோயில், தேவாலயம், மசூதி, அருங்காட்சியகம் மற்றும் காவலா் பயிற்சிப் பள்ளி உள்ளிட்டவையும் அமைந்துள்ளன.

இந்தக் கோட்டையைக் காண தினமும் ஆயிரக்கணக்கான உள்ளூா் மற்றும் வெளியூா் சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா். இவா்களின் பயன்பாட்டுக்காக கோட்டையின் மதில் சுவா் நடைபாதை காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை திறந்து வைக்கப்படுகிறது. ஏராளமான பொதுமக்கள் இங்கு நடைப்பயிற்சியும் மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில், வேலூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாகப் பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக, கோட்டை நுழைவு வாயில் வழியாக மதில் சுவா் செல்லும் நடைபாதை அருகே இருந்த மதில் சுவரின் ஐந்து பெரிய கற்கள் பெயா்ந்து சரிந்து கீழே விழுந்துள்ளன. அதிா்ஷ்டவசமாக அப்போது அப்பகுதியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் யாரும் இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது.

தற்போது மேலும் 5-க்கும் மேற்பட்ட மதில் சுவா் கற்கள் எந்த நேரத்திலும் சரியும் நிலையில் ஆபத்தாக உள்ளன. பல சுற்றுலாப் பயணிகள் மதில் சுவரின் விளிம்பில் ஏறி நின்று ஆபத்தை உணராமல் தற்படம் எடுப்பது தொடா்கதையாகி வருகிறது. மீதமுள்ள கற்களும் பெயா்ந்து விழுந்து விபத்து ஏற்படும் முன், மத்திய தொல்லியல் துறை போா்க்கால அடிப்படையில் மதில் சுவரைப் பலப்படுத்த வேண்டும்.

மேலும், கோட்டையைச் சுற்றிலும் பழுதடைந்துள்ள மின்விளக்குகளையும் சீரமைக்க வேண்டும் என்றும், வளாகத்தில் உள்ள பழைமையான சிதிலமடைந்த கட்டடங்களைப் புனரமைத்துப் பாதுகாக்க மாவட்ட நிா்வாகமும், தொல்லியல் துறையும் இணைந்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சமூக ஆா்வலா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

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படம் உண்டு...

சரிந்து விழுந்து கிடக்கும் வேலூா் கோட்டையின் மதில் சுவா் கற்கள்.

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