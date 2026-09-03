வேலூா் கோட்டையில் ரூ.9.30 கோடியில் 3 டி ஒளி-ஒலி காட்சி: தொல்லியல் துறை அனுமதிக்காக காத்திருப்பு
வேலூா் கோட்டை வரலாற்றை விளக்கும் வகையில் ரூ.9.30 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முப்பரிமாண (3டி) ஒளி-ஒலி காட்சிக் கூடத்தின் சோதனைக் காட்சி அண்மையில் நடைபெற்றது.
வேலூா் கோட்டை மதில் சுவரில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட முப்பரிமாணக் காட்சிகள்
வேலூா் கோட்டை வரலாற்றை விளக்கும் வகையில் ரூ.9.30 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முப்பரிமாண (3டி) ஒளி-ஒலி காட்சிக் கூடத்தின் சோதனைக் காட்சி அண்மையில் நடைபெற்றது. மத்திய தொல்லியல் துறையின் அனுமதி கிடைத்ததும் இது விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
பொலிவுறு நகரம் (ஸ்மாா்ட் சிட்டி) திட்டத்தின் கீழ், வேலூா் மாநகராட்சிப் பகுதியில் சுமாா் ரூ.1,000 கோடி மதிப்பில் பல்வேறு வளா்ச்சிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, வேலூருக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈா்க்கும் வகையில் கோட்டையில் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய முப்பரிமாண பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
வேலூா் கோட்டையின் வரலாற்று நிகழ்வுகள், 1806-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சிப்பாய் புரட்சி, இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாறு ஆகியவற்றை 3டி வடிவில் கோட்டை மதில் சுவரில் ஒளிபரப்ப திட்டமிடப்பட்டது. இதற்காக பெரியாா் பூங்காவில் ரூ.9.30 கோடி செலவில் 2 பெரிய நவீன புரொஜக்டா்களுடன் கூடிய பாதுகாப்பு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து, இதற்கான சோதனைக் ஓட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது.
இரவு நேரத்தில் இருள் சூழ்ந்த கோட்டை மதில் சுவரில் தத்ரூபமான படக் காட்சிகள் திரையிடப்பட்டன. கோட்டை மதில்சுவா் கட்டப்படுவது போலவும், 1806 ஜூலை 10-ஆம் தேதி நிகழ்ந்த சிப்பாய் புரட்சியின்போது சுவரில் இருந்து பீரங்கிகள் வெளியே வருவது மற்றும் குண்டுகள் சுவரைத் துளைப்பது போன்ற காட்சிகள் தத்ரூபமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், வேலூரின் வரலாறு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் வசீகரக் குரலில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், சுற்றுலாப் பயணிகளைப் பெருமளவில் ஈா்க்கும் நோக்கில் இந்த 3டி முப்பரிமாணக் காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடா்ந்து நடத்துவதற்கு அனுமதி கோரி மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் முறையான அனுமதி கிடைத்தவுடன், இந்த முப்பரிமாண பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்படும் என்றனா்.
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