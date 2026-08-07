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சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம் விமரிசை!

பிரசித்தி பெற்ற சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் திருத்தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது பற்றி..

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தேரோட்டம் - video crop

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 1:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரசித்தி பெற்ற சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் திருத்தேரோட்டம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் ஆடிப்பெருவிழா கடந்த மூன்று வாரங்களாக வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. பொங்கல் வைபவம், உருளுதண்டம், அழகு குத்துதல், வண்டி வேடிக்கை என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், இன்று திருத்தேரோட்ட வைபவம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

அலங்கரிக்கப்பட்ட மரத்தேரில் கோட்டை மாரியம்மன் எழுந்தருள ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். பம்பை, உருமி, தப்பாட்டம் என உற்சாகத்திற்குக் குறைவின்றி தேரில் வலம் வந்த கோட்டை மாரியம்மனை வழியெங்கும் பக்தர்கள் பரவசத்தோடு தரிசனம் செய்தனர்.

முன்னதாக அம்மன், சிவன், காளி, சூரன் வேடமிட்ட கலைஞர்கள் அம்மன் சூரனை வதனம் செய்யும் தாரகை வதம் நிகழ்வை தத்ரூபமாக நிகழ்த்திக் காட்டியது பக்தர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

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