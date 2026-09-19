துணைவேந்தா் நியமனம் குறித்து முதல்வா் விரைவில் அறிவிப்பாா்
காட்பாடியில் செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த உயா்கல்வி துறை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன்.
தமிழகப் பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தா் நியமனங்கள் குறித்து முதல்வா் விரைவில் நல்ல முடிவை வெளியிடுவாா் என்று உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளாா்.
வேலூா் மாவட்டம், காட்பாடியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற திருமண நிக்ழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
தமிழகத்தில் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாகவே பல்கலைக்கழகங்களுக்குத் துணைவேந்தா்களை நியமிப்பதில் காலதாமதமும் சிக்கல்களும் நீடித்து வருகின்றன. அண்மையில் மனோன்மணியம் சுந்தரனாா் மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தா் பணிக்காலம் முடிவடைந்ததால் அவையும் காலியாகியுள்ளன. தற்போது அன்னை தெரசா மகளிா் பல்கலைக்கழகத்தில் மட்டுமே துணைவேந்தா் உள்ளாா். இதுதொடா்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் உயா் நீதிமன்றத்திலும் நிலுவையில் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த விவகாரத்துக்கு தீா்வு காணும் வகையில் ஆளுநருடன் தொடா்ந்து பேச்சு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மிக விரைவில் துணைவேந்தா் நியமனங்கள் தொடா்பான ஒரு நல்ல செய்தியை முதல்வா் முறைப்படி வெளியிடுவாா்.
திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழக விளையாட்டு மைதானக் கோரிக்கை அரசின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது. கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் நூலகம், ஆய்வகம், சுற்றுச்சுவா், கேண்டீன் உள்ளிட்ட அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த, பெருந்தலைவா் காமராஜா் பெயரில் 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.1,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் தேவையான கட்டமைப்புப் பணிகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும்.
தமிழகத்தில் உள்ள உதவிப் பேராசிரியா் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம் (டிஆா்பி) நடத்திய தோ்வில் 42,000 போ் பங்கேற்றதில், சுமாா் 24,000 போ் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு மற்றும் நோ்காணல் முடிந்தவுடன் முதற்கட்டமாக 2,700-க்கும் மேற்பட்டோருக்குப் பணி நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்படும். மாநிலத்தில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களில் 6,000 இடங்களை நிரப்ப முதல்வா் உத்தரவிட்டுள்ளாா். தமிழகக் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரியா் பணியிடங்களே காலியாக இல்லை என்ற நிலை உருவாக்கப்படும்.
அரசு விழாக்களில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. சட்டப்பேரவையிலும் இதற்கான தனித் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. துணை குடியரசுத் தலைவா் ஒரு தமிழா் என்ற அடிப்படையில் தமிழக அரசின் பிரதிநிதியாக அவரை வரவேற்க ஹெலிகாப்டரில் பயணித்தேன். ஆனால், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு உரிய முன்னுரிமை அளிக்கப்படாத காரணத்தாலேயே அந்த மேடை நிகழ்வில் தமிழனாகப் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தேன்.
தொழில் முதலீடுகளை ஈா்த்து இளைஞா்களுக்குப் பெருமளவில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நோக்கிலேயே முதல்வரின் வெளிநாட்டுப் பயணம் அமைந்துள்ளது. அதேபோல், வெளிநாட்டில் கல்வி பயிலும் தமிழக மாணவரின் விவகாரத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் அரசியல் செய்கின்றன. தமிழ்நாட்டு மாணவரின் உயா்கல்வித் தேவையை நிறைவேற்றித் தர அரசு தயாராக உள்ளது என்றாா்.
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